فيديو.. شجاعة سيدة مصرية تنجح فى الإمساك بلصوص سرقوا هاتف طالبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد تثبت المرأة المصرية، أنها لا تقل أهمية عن الرجال فى المجتمع، وثبت أنها وقت الشدة تكون قمة فى الشجاعة والجسارة ولا يقل دورها بأى شكل من أشكال عن الرجال الشجعان.
فيديو جديد، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، من كاميرات مراقبة، أظهرت التاريخ والتوقيت، لكن لم تظهر المكان، لقيام لصوص بسرقة هاتف محمول من طالبة كان تسير فى الشارع المجهول، تستغيث الطالبة وتركض وراء اللصوص الذين امتطوا موتسيكلا وفروا هاربين، لتظهر سيدة مصرية أصيلة وهى تحاول إيقافهم وتعطل سيرهم، وتلفت انتباه الجميع فى الشارع الذين أدركوا أن هناك كارثة حتى أغلق عليهم سائق "تروسيكل" الطريق ليسقطوا أرضا.
لحظة سرقة اللصوص لهاتف الطالبة
كان لشجاعة هذه المرأة، صناعة الفارق، بعدما ركض الأهالى خلف اللصوص الذين تركوا الموتوسيكل وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وربما استطاعوا اللحاق بهم والقبض عليهم.
الطالبة تركض وراء اللصوص
السيدة الشجاعة تستعد لإيقاف اللصوص
تحاول إيقاف اللصوص
تستغيث بالمارة للقبض على اللصوص
تعطل على اللصوص
نجحت فى لفت انتباه المارة حتى أمسكوهم
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