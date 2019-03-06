شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وزير خارجية تونس بمقر وزارة الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غدًا الخميس مع خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى، فى إطار انعقاد أعمال آلية التشاور السياسى بين البلديّن برئاسة وزيرى الخارجية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد أكد أن مصر ستستمر فى مواجهة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب حتى دحر خطرة نهائيا، مؤكدا على ضرورة المقاربة الشاملة وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

Advertisements

جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات الدورة 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب التى عقدت اليوم الأربعاء، فى مقر الجامعة العربية.

وأكد شكرى على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة، ورفض أى إجراءات أحادية تحدث أى تغيير على أرض الواقع.