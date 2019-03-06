تونس تقرر اجراء الانتخابات التشريعية 6 أكتوبر المقبل والرئاسية 10 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، خلال مؤتمر صحفى، انعقد اليوم الثلاثاء عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019. وقالت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس أنه تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبرالمقبل، وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر المقبل على أن تجرى فى الخارج أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019.

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