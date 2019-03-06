انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور 1667 عضوا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 1667 عضوا
وتناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ميزانية عام 2018، والذى حققت النقابة بها فائض بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، وذلك بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزانة 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
وايضا تناقش الجمعية العمومية النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.
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