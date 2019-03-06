شاهد فى دقيقة.. اشتعال الحرب الكلامية بين اليمين واليسار فى إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أقل من 40 يوماً على إجراء انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها فى 9 أبريل المقبل، تشتعل الحرب الكلامية بين أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة. قبل أقل من 40 يوماً على إجراء انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها فى 9 أبريل المقبل، تشتعل الحرب الكلامية بين أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، إذ وجه بانى جنتس رئيس الأركان السابق وزعيم حزب "حصانة إسرائيل" اليسارى انتقادات واسعة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بأنه لا يتمتع بالكفاءة العسكرية لقيادة الجيش الإسرائيلى. الفيديو التالى يشرح الصراع الدائر بين اليمين واليسار لنيل صوت الناخب فى إسرائيل . • يحاول حزب الليكود اليمينى وحصانة إسرائيل اليسارى نيل أصوات الناخبين بكل السبل Advertisements • مؤخراً اشتعلت الحرب الكلامية بين الليكود وحزب حصانة إسرائيل • رئيس حزب حصانة إسرائيل بانى جنتس وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو • اتهم جنتس رئيس الوزراء بعدم التمتع بالكفاءة العسكرية الكافية لقيادة إسرائيل • وقال جنتس لنتنياهو: عندما كنت أزحف فى الوحل مع جنودى كنت أنت تتدرب على الإنجليزية فى حفلات الاستقبال • الليكود من جانبه رد على الانتقادات بهجوم حاد على جنتس • اتهم حزب الليكود جنتس بأنه لا يتمتع بالكفاءة السياسية ليمثل اليسار

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