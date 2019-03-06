صور| ونش "س ح م" يرفع جرار حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: بدأت هيئة السكك الحديدية، منذ قليل ، أعمال رفع الجرار المتسبب في حادث محطة مصر. واستعانت هيئة السكك الحديدية بونشين "س ح م"، استعدادا لرفع الجرار، وسط تواجد بعض مسئوليها وأفراد من قوات الشرطة.

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