نائب وزير الكهرباء: ٤ مليارات دولار لدعم شبكتي النقل والتوزيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهربا والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء ينفذ حاليا مشروعا مستقبليا للتحول إلى امتلاك مصر شبكة ذكية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهي الرؤية التي يعمل على تنفيذها قطاع الكهرباء؛ لكي يستمر القطاع في تأمين التغذية اللازمة لمواجهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في جميع المجالات على أرض مصر.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المركز الدولي للشبكات الكبرى "السيجرية" نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تحت عنوان "مستقبل شبكات الكهرباء - التحديات والفرص‪"‬، بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر واللجنة القومية المصرية للسيجريه.

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وأضاف "عسران"، أنه يجرى العمل حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة ومراكز التحكم وكذلك الشبكات الذكية، وتم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لإنجاز هذا الهدف.

وقالت الدكتورة أهداب المرشدي، رئيس اللجنة القومية للسيجرية، إن عقد المؤتمر الإقليمي للجان السيجرية في القاهرة يمثل فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في شبكات الجهد العالي والفائق علاوة على تبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين من مصر والدول العربية والأوروبية.

وقال فيليب آدم، سكرتير اللجنة الدولية للسيجرية، إن منظمة السيجرية تأسست منذ عشر سنوات، وتتطورت إلى إصدار التحليلات والبيانات العملية في منظومة الطاقة عالميا، وتعمل على التواصل بين جميع مشغلي الشبكات بالعالم، مضيفا أن المؤتمر هذا العام استقبل 58 ورقة بحثية تم قبول 45 ورقة منها، وبلغ عدد الأوراق المصرية المقبولة 29 ورقة بنسبة 64% من الأوراق البحثية المقبولة، وبلغ عدد الأوراق الأجنبية المقبولة 36٪.