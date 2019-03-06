نائب وزير الزراعة: خطة لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون دجاجة ومليار بيضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا بأحد فنادق القاهرة، بحضور جيم ستر، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والمدير الإقليمي للمجلس التصديري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، والدكتور علي عبدي المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية، والدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من المتخصصين في صناعة الدواجن والأسماك وفول الصويا في مصر.

وحسب بيان، اليوم، قالت "محرز"، في كلمتها خلال المؤتمر، إن صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة وتنمو بشكل كبير ولذا يجب أن تتضافر جميع الجهود للنهوض بها؛ لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

وأضافت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وضعت خطة لزياده الإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وجرت الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلى 400 مليون دجاجة ومشروع إنتاج مليار بيضة.