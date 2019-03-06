الصحة: إجراء ١٠٠ ألف عملية جراحية في ٨ أشهر ضمن "قوائم الانتظار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء ١٠٠ ألف عملية جراحية في ٨ اشهر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وقال الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن ٧٠٪ من العمليات كانت قسطرة قلب من بين 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأضافت زايد، أن عدد القوائم الانتظار وصل لـ ١٧٨٨٨ ألف حالة، في بداية المبادرة، وكان المستهدف الانتهاء منها في ٦ أشهر، لكن انتهينا منها في شهرين فقط .

وأوضحت، أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وتوجد قواعد البيانات، ويجرى ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط إلكترونيًا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً .