غدًا.. افتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يفتتح غدا معرض دمنهور الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بمكتبة مصر العامة بدمنهور في الفترة من ٧ حتى ١٦ مارس الجاري.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يشارك بالمعرض ٣٥ ناشرًا، منهم دار المعارف، دار نهضة مصر، دار الفاروق، ودار الشروق، كما يشارك به قطاعات وزارة الثقافة مثل صندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، كما توجد مشاركة متميزة من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وإدارة السياحة بمحافظة البحيرة.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ٨٣٠ متر مربع مقسمة على ٧ برجولات لدور النشر بالإضافة إلى خيمة بمساحة ١٨٠ متر مربع، وخيمة بمساحة ٣٧٥ متر مربع، فضلا عن خيمة لنشاط الأطفال ونشاط ذوي القدرات الخاصة على مساحة ١٠٠ متر مربع.

يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.