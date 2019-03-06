القصبي: الدستور ألزم الدولة بتنفيذ برنامج سكني لمواجهة معدلات النمو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وهذا الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان.
وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة رفضت الموزانة العامة للمجلس لأن المجلس لم يؤدِ دوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.
وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تقدمها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.
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