أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، وفدا أندونيسيًا، حيث جاءت الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات المميزة وقوة الروابط الراسخة بين الأزهر الشريف وأندونيسيا.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدة خاصة طلاب أندونيسيا لأنهم أهل للاهتمام وهم سفراء لنا في أندونسيا، ينشرون المنهج الأزهري الرصين.

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وأكد رئيس الجامعة أن إقبال الطلاب الوافدين للتعليم بالأزهر من أكثر من مائة دولة، تعد شهادة ثقة، ودليل على تميز رسالة الأزهر عالميًا، وذلك لمنهجه الإسلامي الذي يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، قدم الوفد الأندونيسي خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعايته أبناء أندونيسيا ولقيامه بزيارة أندونيسيا عدة مرات، كما وجه الشكر لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على اهتمامه ورعايته لطلاب وطالبات أندونيسيا، ولحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد خلال لقائه اليوم.

مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وأندونيسيا منذ القدم، خاصة وأن جمهورية مصر العربية كانت اول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا .

موضحًا أن هناك آلاف من الطلبة الأندونيسيين تخرجوا في الأزهر ومنهم الرئيس الخامس لاندونيسيا عبد الرحمن وجيد، مؤكدًا أن دراسة طلاب أندونيسيا بالأزهر شرف كبير ووسام يحمله من ينال هذا الشرف، لأن الأزهر منبع الوسطية والاعتدال في العالم.