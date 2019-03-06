أخبار مصر | حاتم زكريا يطالب بالدعوة لمؤتمر عام لبحث أزمات الصحفيين المتعطلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاتم زكريا يطالب بالدعوة لمؤتمر عام لبحث أزمات الصحفيين المتعطلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة "فوق السن"، إن مجلس المقبل عليه مهمة في غاية الخطورة، تتمثل في بحث كيفية النهوض بالصحافة الورقية لمواجهة التحديات التكنولوجية المتسارعة، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية للوفاء باحتياجاتها، وتقديم حلول عملية جذرية لأزمات الصحفيين المتعطلين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يتطلب الدعوة لعقد مؤتمر عام لعمومية الصحفيين بمقر النقابة، في جلسات عمل تستمر ثلاثة أيام، يشارك فيها خبراء الصحافة المصرية وعدد من رجال الدولة الذين لهم صلة بالعمل العام والمجالس والهيئات الصحفية والإعلامية، ويقدم المشاركون في المؤتمر توصياتهم للعمل بها على الفور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

Advertisements

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.