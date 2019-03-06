أخبار مصر | تشكيل هيئة مكتب سكرتارية "شباب العمال".. وعمل دورة رمضانية للعمال بمناسبة عيدهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هيئة مكتب سكرتارية "شباب العمال".. وعمل دورة رمضانية للعمال بمناسبة عيدهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن محمد ربيع عضو مجلس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام القائم بأعمال رئيس السكرتارية، عن بدء سلسلة من الحوارات مع الشرائح الشبابية من العمال والمرأة وأصحاب القدرات الخاصة لشرح أهمية التعديلات الدستورية إضافة إلى إعداد برامج للتدريب والتثقيف لنشر ثقافة العمل وإقامة المسابقات الرياضية والفنية.
وقال "ربيع" إن محمد سالم مراد نائب رئيس اتحاد العمال والمدير التنفيذي لقرية الأحلام السياحية، وافق على استضافة ورشة العمل الأولى لشباب العمال والتي تضم 50 عضوا أبريل المقبل، إضافة إلى تنظيم دوري لكرة القدم بين النقابات العامة الـ27 فى شهر رمضان المبارك وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال مايو المقبل.
وأقرت سكرتارية شباب العمال، التي يشارك في الإشراف عليها أحمد عامر الغنام عضو مجلس النقابة العامة للإنتاج الحربي إنشاء شبكة للتواصل الاجتماعي مع القواعد العمالية الشبابية، وتدشين مبادرة "أطفال اليوم مستقبل الغد" والتي تقدمت بها أسماء أبو رأس عضو النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل هيئة مكتب السكرتارية التي تضم محمد عادل ممثل النقابة العامة للمرافق أمينا عاما، ومراد محمد سالم وأحمد الجوهري مساعدين للأمين العام وعبد الناصر عبد الواحد ممثل نقابة البنوك أمينا للصندوق، ومحمد أسامة ومروان عبدالحميد مساعدين لأمين الصندوق، إضافة إلى تشكيل مكاتب اللجان الداخلية لأنشطة سكرتارية شباب العمال في مختلف المجالات.
"عمال مصر" توافق على التعديلات الدستورية
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.
وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.
كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.
وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.