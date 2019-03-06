أخبار مصر | تشكيل هيئة مكتب سكرتارية "شباب العمال".. وعمل دورة رمضانية للعمال بمناسبة عيدهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هيئة مكتب سكرتارية "شباب العمال".. وعمل دورة رمضانية للعمال بمناسبة عيدهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممثلو شباب العمال في النقابات العامة الـ27 والاتحادات المحلية على مستوى الجمهورية موافقتهم على التعديلات الدستورية مبدئيا فى ضوء القواعد التي أقرها مجلس النواب، وإقرار خطة للنشاط فى المرحلة الراهنة لعرضها على النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال الصعيدي المشرف على سكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام.

وأعلن محمد ربيع عضو مجلس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام القائم بأعمال رئيس السكرتارية، عن بدء سلسلة من الحوارات مع الشرائح الشبابية من العمال والمرأة وأصحاب القدرات الخاصة لشرح أهمية التعديلات الدستورية إضافة إلى إعداد برامج للتدريب والتثقيف لنشر ثقافة العمل وإقامة المسابقات الرياضية والفنية.

وقال "ربيع" إن محمد سالم مراد نائب رئيس اتحاد العمال والمدير التنفيذي لقرية الأحلام السياحية، وافق على استضافة ورشة العمل الأولى لشباب العمال والتي تضم 50 عضوا أبريل المقبل، إضافة إلى تنظيم دوري لكرة القدم بين النقابات العامة الـ27 فى شهر رمضان المبارك وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال مايو المقبل.