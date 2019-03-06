أخبار مصر | الزناتي: 'الصحفيين' تساهم في الدمج الثقافي لأطفال الوادي الجديد وحلايب وشلاتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: 'الصحفيين' تساهم في الدمج الثقافي لأطفال الوادي الجديد وحلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، بأنه قد تم الاتفاق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، على استقبال النقابة، بداية الشهر المقبل لوفد من أطفال الوادي الجديد وحلايب وشلاتين، في إطار الدور الذي تقوم به للمساهمة في عملية الدمج الثقافي بين أطفال محافظات مصر خاصة الحدودية منها.

وقال في تصريحات صحفية، إن حرص النقابة على القيام بهذا الدور إنما يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المصري والقيام بدور فعال فيه، ويأتي تفعيلًا للمشروع الذي تتبناه وزيرالثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة للثقافة، لتحقيق عملية الدمج الثقافي بسن أطفال مصر.

وكانت نقابة الصحفيين قد استقبلت الأحد الماضي، نحو 60 من أطفال مرسى مطروح وسيوة وسيدي براني والضبعة والحمام، وذلك في إطار الأسبوع الثقافي الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة لهم بالقاهرة، وحرصها على زيارة أطفال مطروح لنقابة الصحفيين، والقيام بجولة داخل مركز التدريب بالنقابة ومسرحها والمكتبة الخاصة بها، والاطلاع على مراحل العملية الانتخابية التي تَجرى الآن بالنقابة.

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وأقام الأطفال ورش عمل فنية لهم على مدار اليوم داخل النقابة، قدموا خلالها لوحات فنية عن زيارتهم، وعبروا فيها عن انطباعاتهم، والتي تميزت بالانتماء لمصر والإعجاب بنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة.

وصرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد للنقابة، ورئيس لجنة النشاط، بأن استقبال النقابة لأطفال مطروح جاء في إطار رسالتها بالاهتمام بالمناطق الحدودية والأجيال الجديدة التي ترى فى نقابة الصحفيين صرحًا كبيرًا له دور تنويري داخل المجتمع المصري.

وصرحت السيدة لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، بأن مثل هذا النشاط إنما يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الحدودية، وحرص هيئة قصور الثقافة على الوصول إليها، وقيام الهيئة باستضافة وفود من أطفال المنطاق الحدودية والمهمشة ثقافيًا لإحداث حالة من الدمج الثقافي بينهم وبين أطفال القاهرة، بهدف إثراء الثقافة، والحث على الانتماء وحب الوطن.