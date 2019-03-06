أخبار مصر | الآثار: "المرأة المصرية تحدي 100 عام" ندوة ببيت السناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: "المرأة المصرية تحدي 100 عام" ندوة ببيت السناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزراة الآثار يوم الاثنين 11 مارس، ببيت السناري، فعالية تحت عنوان " المرأة المصرية.. تحدي الـ100 عام" ، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية

وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن الفاعلية تتضمن أيضًا الاحتفال بذكري مرور مائة عام على قيام ثورة 1919 وخروج المرأة المصرية للمشاركة في الحياة السياسية وفي مختلف المجالات كالثقافة والفن والاقتصاد والتعليم.

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وكما سيتم تنظيم معرضًا فنيًا لهذه المناسبة لفنانات الوزارة تحت عنوان "فنون نون"، لعرض مجموعة متنوعة من الأعمال المستلهمة من التراث المصري والتي تشمل الحلي والخزف ولوحات زيتية وغيرها مما يبرز براعة المرأة المصرية في العديد من المجالات.

وأشارت نجوى بكر مسؤول ملف المرأة و المعارض بالإدارة، انه سيتم تنظيم مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع مؤسسة المرأة والذاكرة، تتناول دورالمرأة المصرية في المجتمع، ومنها محاضرة تحت عنوان "ذاكرة النساء : من أرشيف الحركة النسائية المصرية" تلقيها عالية مرسي وسلمى النقاش، ومحاضرة بعنوان " 100عام إبداع" تلقيها الدكتورة رشا كمال، لإلقاء الضوء على فنانات وملهمات الفن الحديث ودورهم في الحركة الفنية.

والمحاضرة الأخيرة بعنوان "النساء ذاكرة التراث" وتلقيها نجوي بكر، تتناول دور النساء في حفظ ونقل التراث على مر الأجيال وأهمية هذا الدور في حفظ الهوية الوطنية وتشجيعا على دمج النساء في مشاريع توثيق التراث المحلي بالأخص.