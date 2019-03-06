أخبار مصر | المعهد القومي للتدريب بوزارة الصحة يستضيف خبراء من بريطانيا

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يستضيف المعهد القومي للتدريب بالعباسية، التابع لوزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تحت عنوان "Airway Management Course"، بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة في جامعة بنها.

ويحاضر في الورشة، مجموعة من الخبراء من المملكة المتحدة ومصر، في التاسع عشر من أبريل، حيث تشتمل على مجموعة من المحاضرات النظرية، يتبعها تدريبًا عمليًا بنظام المحاكاة، بالاضافة الى عرض أحدث الطرق والاجهزة الطبيىة التى تستخدم فى Difficult Airway Scenarios.

وكان المعهد القومي للتدريب بالعباسية، التابع لوزارة الصحة والسكان، استضاف أمس الثلاثاء، فعاليات تحديث البرنامج المتقدم لعلاج إصابات الحوادث (ATLS) النسخة العاشرة، بحضور خبراء معتمدين من كليه الجراحين الأمريكية، وبالتعاون مع المركز المصري للتدريب.

وأعلن المعهد، فتح باب الحجز فى برنامج مكافحة العدوى Basic Infection Control Course وذلك فى الفترة من 10-14 مارس، وكذلك من 17-21 من نفس الشهر.

وأوضح المعهد، أن مدة البرنامج خمس أيام (٣٠ ساعة)، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا:

وفيما يلي مميزات البرنامج:

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- شهادة معتمدة من المعهد القومي للتدريب - وزارة الصحة

- الشهادة تقدم في الترقيات للعاملين بوزارة الصحة وخارجها

- تكلفة الفرد : 750 جنيها تدفع في مقر المعهد القومي للتدريب

- العدد محدود والأسبقية بالدفع

- الفئة المستهدفة: الأطباء البشريين والاسنان والصيدلة

وأضاف المعهد، أنه للاستعلام يرجى الاتصال على الارقام التالية:20817186 -20817139، من الاحد للخميس، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.