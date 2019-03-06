أخبار مصر | انطلاق المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المرحلة الثانية من الكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، وحتى 28 من مارس الجاري.

كما أعلنت وزيرة الصحة، الانتهاء من فحص 3 ملايين طالب وطالبة بمحافظات المرحلة الأولى في ٧٥٠٠ مدرسة، موضحة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادى عشر من شهر مارس، حرصا على فحص اكبر عدد من الطلاب.

وأكدت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية وهي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس، بإجمالي 9788 مدرسة، لافتةً إلى أن أعلى نسبة مستهدفة من فحص الطلاب ستكون من نصيب محافظة القاهرة حيث سيجري فحص مليون و300 ألف طالب.

وقالت: إن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.