أخبار مصر | متحدث البرلمان يشيد باستخدام قوات الدفاع الجوي أحدث النظم التكنولوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يشيد باستخدام قوات الدفاع الجوي أحدث النظم التكنولوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، عن سعادته الغامرة خلال متابعته لتفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي.

ووجه حسب الله تحية قلبية لنسور القوات المسلحة الباسلة لنجاحهم في تأمين سماء مصر، مؤكدا أن صقور ونسور الجيش المصري الباسل يحظون بكل احترام وتقدير من الشعب المصري العظيم.

وأعلن "حسب الله "، تأييده التام والمطلق لتأكيد الفريق أول محمد زكى أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطنى الذي يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى، مُشيدًا بالأسلوب العلمى الراقى الذي يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة، كما أشاد بتوجيه الفريق أول محمد زكى التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابطين في مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه.

وطالب الفريق أول محمد زكى، بالاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات وضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع القيادات والضباط والجنود بالقوات المسلحة المصرية على دورهم البطولى في الحفاظ على مصر وشعبها وجميع مقدساتها وتقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها في حربهم المقدسة والشريفة ضد الإرهابيين وقوى الشر والظلام مع أبطال الشرطة البواسل.