أخبار مصر | "مميش " يستقبل وفد اتحاد الصناعات لشمال اليونان لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش " يستقبل وفد اتحاد الصناعات لشمال اليونان لزيارة المنطقة الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مميش: تاريخنا مشترك ومواقف المرشدين اليونانيين في 56 لا تنسى

السويدي: القناة الجديدة فخر لكل مصري والمنطقة الاقتصادية متفردة وتمثل مستقبلا واعدا

استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمبنى المحاكاة في مدينة الإسماعيلية وفدًا رسميًا من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي مصطحبا وفدا يونانيا رفيع المستوى برئاسة جورج ميلانوس رئيس اتحاد الصناعات لشمال اليونان وعدد من الشركات اليونانية في زيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين وبحث فرص الاستثمار في مصر ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق الواعدة في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.

وخلال الاجتماع رحب الفريق بالوفد الزائر معربًا عن تقديره لهذه الزيارة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس حيث ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم، فهما من أقدم الحضارات في العالم، وأشاد الفريق مميش بدور اليونانيين في دعم مصر أثناء تأميم قناة السويس عام 56 وما قام به المرشدين من رفضهم مغادرة قناة السويس واستمروا في أداء أعمالهم خلال هذه الأزمة حتى لا تتوقف أعمال الملاحة في قناة السويس.

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وبدوره أكد السويدي على حرصه على دعوة واصطحاب الوفد الزائر إلى هذه الزيارة لفتح آفاقا جديدة من التعاون بين البلدين الصديقين مدعومة بحقائق على أرض الواقع، حيث أن قناة السويس الجديدة والمنطقة الإقتصادية بما تحقق بهما وبما توافراه من إمكانيات يمكن أن يكون صعب التخيل، ولذا فكانت حتمية الزيارة.

وتم خلال الزيارة تقديم عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها ومدى جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المتنوعة وما تتمتع به من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية واتفاقيات تجارية تجعل من الاستثمار فيها فرصة لأي شركة تبحث عن النجاح والوصول إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط بسهولة وتكلفة أقل من الدول المجاورة.

وفي ختام كلمته أشاد الفريق مميش بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما تشهده حاليًا من قوة وترابط على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا على أهمية تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عمومًا والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الاقتصادية منطقة متنوعة تحوي عدد كبير من قطاعات الاستثمار الحيوية للجانب اليوناني.



وأهدى الفريق درع قناة السويس إلى ضيف مصر رئيس وفد دولة اليونان وتبادلا الدروع مع المهندس السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وعقب الاجتماع قام الوفد بجولة بحرية في الممر الملاحي للقناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية.