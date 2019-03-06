أخبار مصر | محمد فايق يلقي كلمة بندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط بجنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فايق يلقي كلمة بندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح فايق في كلمته أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان منذ ديسمبر2017 بعمان والجزائر والقاهرة وجنيف؛ لبحث سبل دعم وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف، ومواجهة الأمر الواقع لتأبيد الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية لتحقيق سلام شامل وعادل التصدي لعمليات العنف وتقويض مرتكزات القضية الفلسطينية من عمليات عنف مفرطة، تفويض مقومات حل الدولتين، تكثيف طرح مشروعات لقوانين عنصرية أو داعمة للاحتلال، محاولة إرباك الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، تكثيف الاعتقالات في القدس والضفة الغربية.

وشدد فايق علي أنه رغم هذه الإجراءات التي شنها التحالف الإسرائيلي الأمريكي فلم تستطع أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو القضاء علي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية فتجاوز المجتمع الدولي الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في صيغة الإتحاد من أجل السلام، وشكل مجلس حقوق الإنسان الدولي لجنة لتقصي الحقائق لجرائم القتل لفض التظاهرات السلمية.

وطالب فايق المشاركون في الندوة السعي لدي المحكمة الجنائية الدولية؛ لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني والغير مسبوقة في احتلال الأراضي الفلسطينية.