أخبار مصر | وزيرة الصحة: زيادة عدد المستشفيات المشاركة في القضاء على قوائم الانتظار لـ220

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: زيادة عدد المستشفيات المشاركة في القضاء على قوائم الانتظار لـ220 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة إن البنك المركزي وفر لنا مليار جنيه لتغطية فرق التكلفه بين قرارات العلاج لنفقة الدولة والتأمين الصحي خاصة جراحات القلب لافتا ان تم العمل مع عدد من الجمعيات الاهليه وخاصة مؤسسة مجدي يعقوب والارومان والتي عملت معنا في جراحات قلب الأطفال.

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مليار و93 مليونا و736 ألف جنيه هي تكلفة علاج الـ100 ألف حالة حرجة التي تم الانتهاء منها في 8 أشهر.

وتابعت أن نسبة وزارة الصحة في هذه التكلفة بلغت 404 ملايين و682 ألف جنيه والتأمين الصحي بنسبة 295 مليون جنيه ونسبة مشاركة من البنك المركزى وبنوك التمويل بنسبة 36% ،مشيرة الى انه تم تقديم الخدمه بمستوي عال جدا بمستشفيات الجامعية.

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وأشارت زايد إلى أنه تم زيادة عدد المستشفيات المشاركة في القضاء علي قوائم الإنتظار والحالات الحرجة من 156 مستشفى لـ220 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة التداخلات من 9 تداخلات لــ11 ، موضحة أنه تم توفير ما يقرب من 245 مليون جنيه كانت مهدرة نتيجة عدم ميكنة النظام الصحي.

وقال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن هذا العمل تم بالاشتراك مع مجموعة أطباء على أعلى مستوى في ١١٠ مستشفى جامعي وتم عمل ثلث الحالات بهذه المستشفيات.

وأضاف عبد الغفار أن أعلى مستشفى جامعة شاركت إنهاء على القوائم الانتظار مستشفى جامعة عين شمس بـ٦٥٥٤ حالة يليها مستشفى المنصورة الجامعي ٦٤٥٩٥ حالة يليها مستشفى جامعة القاهرة ٣٠٠٠ حالة يليها مستشفى جامعة أسيوط ٢٢٥٠ يليها مستشفى ١٦٥٠ ويليه مستشفى الأزهر ١٠٠٠ حالة ومعظم الحالات ما بين حالات رمد ٥٣٠٠ حالة ١٧ ألف حالة قسطرة و٢١٠٠ جراحات قلب و١٣٠٠ حالة تغير مفصل.