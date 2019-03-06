أخبار مصر | "عازر": محاسبة العامل بسبب الإهمال يجب أن تكون على مقدار الجرم الذي يرتكبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عازر": محاسبة العامل بسبب الإهمال يجب أن تكون على مقدار الجرم الذي يرتكبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن محاسبة العامل بسبب الإهمال يجب أن تكون على مقدار الجرم الذي يرتكبه، وتابعت: "لا يعقل أن نساوى بين الإهمال في ضياع ورقة وبين الإهمال الذي يتسبب في إزهاق أرواح مثل حادث القطار مثلا".

وأكدت عازر، أن القانون حدد عقوبات لكل جريمة، مشيرا إلى أن اقتراح النائب عمرو شعث بفصل الموظف بتهمة الإهمال أمر مرفوض، ويجب أن تكون العقوبة على مقدار الجرم الذي ارتكبه وحجم الضرر الناتج عنه.

أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عدة لقات خلال الأسبوع المقبل، وذلك؛ لمتابعة الملف الافريقي ومستجداته وكذلك الوقوف علي رؤي واستراتيجيات قطاعات الدولة التنفيذية في ظل ترأس مصر لقمة الاتحاد الافريقي.

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وستعقد اللجنة اجتماع مع السفير ابوبكر الحفني مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية وذلك؛ لاستكمال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الأفريقي الأحد بالإضافة إلى عقد اجتماع مع السفير ودادى سيدى هيبه سفير دولة موريتانيا بالقاهـرة.

وستعقد اللجنة اجتماع مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية الاثنين وذلك؛ لمناقشة خطـة وزارة الموارد المائية والرى وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع السفير نجيب المنيف سفير دولة تونس بالقاهرة.

وتعقد اللجنة اجتماع مع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال الثلاثاء، وذلك لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدعم توجه شركات قطاع الاعمال العام لأفريقيا.