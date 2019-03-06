أخبار مصر | "البيئة": فرق عمل مكثفة لرفع التراكمات في المحمودية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة": فرق عمل مكثفة لرفع التراكمات في المحمودية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان لجان متابعة وورديات عمل صباحية ومسائية لمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة أسوان تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها للمحافظة الأسبوع الماضي حيث وجهت بتكثيف الجهود بالتعاون مع المحافظة لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات من المحطة الوسيطة بالمحمودية وتأهيل المدفن المحكوم، والإنهاء العاجل لأعمال منظومة المخلفات بالمدينة.

وتم تكليف لجان للمتابعة من فرق عمل متناوبة والتواجد فى مواقع الرصد بالمحطة الوسيطة تبعا لجدول زمنى ودعم فرق العمل المشكلة في نهاية يناير الماضي، وتم رفع تراكمات بسعة 3060 م كما قامت الفرق العاملة بزيادة توسعة الطريق لتسهيل حركة المعدات ونقل التراكمات إلى الموقع المحدد ( المحجر المستنفذ)، بالإضافة إلى السيطرة على الأدخنة والانبعاثات الناتجة من اشتعال المخلفات بالمحطة، ومتابعة أعمال الرفع والتسوية.

وكانت وزيرة البيئة قد تفقدت الوضع البيئي للمحطة الوسيطة بالمحمودية خلال جولتها بأسوان الأحد الماضي، للتحقق من كفاءة المعدات التي تعمل على رفع المتولد اليومي والتخلص الآمن منه بيئيا، والوقوف على الكميات الفعلية للمتولد اليومي من المخلفات والتي تستقبلها المحطة على مدار اليوم ومدى التخلص الآمن منه أولا بأول، وعدد الأحياء التي يتولد عنها مخلفات يتم توجيهها لتلك المحطة الوسيطة.