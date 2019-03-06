مصر | حبس قهوجي لسرقته شقه جزار بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس قهوجي لسرقته شقه جزار بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس قهوجي متهم بسرقة شقة جزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "جزار"، مقيم بدائرة القسم باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي من داخل الدولاب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مصطفى س، 22 سنة، "قهوجي"، مقيم بدائرة القسم، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه جزءا منه على متطلباته الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات

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القبض على مسجل بحوزته 4 كيلو بانجو وسلاح ناري بمنشأة ناصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر بحوزته 4 كجم من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري بمنشأة ناصر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط "خلف.ب"، 37 سنة،عاطل" - مقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.والسابق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "مخدرات"حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، سلاح نارى وطلقة من ذات العيار،هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.