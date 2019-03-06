مصر | السجن سنة لمتهم بأحداث طلعت حرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة لمتهم بأحداث طلعت حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره بالسجن سنة مع الشغل للمتهم محمود إبراهيم في جلسة إعادة إجراءات محاكمته لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد سعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى وقت سابق بسجن المتهم وآخرين 5 سنوات غيابيا، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط ، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.