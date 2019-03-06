مصر | ضبط صاحب مطبعة بروض الفرج لتزويره بطاقات عضوية النوادي والجامعات

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صاحب مطبعة بروض الفرج لتزويره بطاقات عضوية النوادي والجامعات.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط "نادي .ب"، 44 سنة، مدير مطبعة" كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المعنية.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من المطبوعات " بطاقات عضوية منسوب صدورها للعديد من الجهات والجامعات والأندية الرياضية" و عدد من النسخ المقلدة لبعض الكتب، بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ربة منزل تفضح زوجها أمام المحكمة وتطلب الخلع لهذا السبب

"باع أثاث المنزل، الإدمان لديه قبل أي شيء، أصحابه أفسدوه".. حكاية شاب فضحته زوجته أمام محكمة الأسرة بعدما حاولت "تقى.ع" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، استمرار حياتها مع زوجها الذي يبلغ 36 عامًا، والذي كان الإدمان الطريق الذي سلكه دون عودة منه، ولكنها لم تجد مفرًا من الطلاب بعد بيعه أثاث المنزل.

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وقالت إن زواجها كان بعد قصة حب استمرت لـ 3 سنوات، ولم يظهر على الزوج فيها أي علامات للإدمان، ولكن بعد وفاة والدته تحول كل شيء.

وأكدت الزوجة الثلاثينية، معاناتها مع زوجها: "محدش ممكن يبقى استحمل اللي استحملته كل أحلامي اللي رسمتها معاه ضاعت بعد الجواز بسنة وتحديدا بعد موت أمه".

"أصحابه دخلوه سكة الإدمان الأول بالسجائر وبعد كده بالحشيش، وانتهت بالحقن"، كانت الزوجة الثلاثينية في كل مرحلة من هذه المراحل تحاول البحث عن أسباب لاستكمال حياتها والاستمرار معه، خاصة أن زواجهما أسفر عن إنجاب طفلة في عامها الثانى الآن.

وتابعت: "بعد ما باع كل ذهبي علشان المخدرات بدأ يبيع عفش البيت علشان يقدر يوفر ثمن المخدرات اللي بيشربها وبعد كده بقى بيسرق فلوس الشغل اللي بصرف بيها على بنتي".

امتناعه عن العلاج واستمراره في طريق الإدمان جعلها تقرر الانفصال عنه وبعد رفضه الطلاق، لكي يستمر في ابتزازها كان الخلع هو الطريق الوحيد أمامها.

