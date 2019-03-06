انت الان تتابع الصحة: إذن ولي الأمر شرط فحص الطالب في مبادرة التقزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الأولى من مبادرة الكشف عن التقزم والأنيميا والسمنة ما زالت مستمرة في عملها حتى 11 مارس الجاري، مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لا يوجد تطعيمات ضد التقزم والأنيميا والسمنة، وإنما هي مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن هذه الأمراض لطلاب المدارس، وتقديم العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان، والأدوية التي يتم إعطائها للطلاب آمنة تماما، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي إكسترا".

وأضاف مجاهد، أن أعلى نسبة فحص شهدتها المحافظة في الجيزة ثم البحيرة والقليوبية وأسيوط، وتستهدف المبادرة فحص قرابة 11.5 مليون في 22 ألف مدرسة، وذلك بشرط وجود موافقة كتابية من ولي الأمر بفحص الطفل وأيضا شهادة الميلاد، وتقديمهما للمدرسة، متابعا: "تنتهي أعمال الفحص في شهر أبريل المقبل، ويتم تحويل الطلاب