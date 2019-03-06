مد التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس

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موسم الحج - صورة أرشيفية
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440 ه - 2019 م، حتى 14 مارس الجاري، وذلك بعد أن كان مقررا إغلاقه، غدا الخميس، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12الف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، ونهاية مارس سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين، وفقا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة.
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1 يناير 2019، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها، ولا
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1 يناير 2019، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة.
وأضاف عبد الموجود أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصا على سلامته، كما أنه لا بد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.
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