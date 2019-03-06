انت الان تتابع بـ685 جنيها.. اعتماد سعر توريد أردب القمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمح - صورة أرشيفية

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على سعر توريد أردب القمح لعام 2018 - 2019، بـ685 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 و655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مضيفا أن القوات المسلحة لها الكثير من الخدمات المتعلقة بالأمن الغذائي، وهناك أكثر من مجال للتنسيق بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وتم الاتفاق على وضع استراتيجية للأمن الغذائي، وأن دخول جهاز الخدمة الوطنية وإتاحتها للصوب يتيح وجود المحاصيل المختلفة في الأسواق ووصولها للمستهلك.

يذكر أن حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين، طالب الحكومة، في وقت سابق اليوم، بالإعلان عن سعر عادل لإردب القمح يرضي المزارعين، ويشجعهم على التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبلة، لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح، مشيرا إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 18 مليون طن قمح سنويا أكثر من نصفها