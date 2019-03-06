شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة نائب وزير النقل لمترو الأنفاق ومحطة مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل، الأربعاء، بجولة تفقدية لمحطات مترو الأنفاق، ومحطة سكك حديد مصر بالقاهرة.

بدأ «شعث» جولته بمتابعة التشغيل التجريبي في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة والاطمئنان على انتظام العمل بمحطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من تطويرها، ومتابعة خطط الشركة الخاصة بالتعامل الفوري عند حدوث أي أعطال فنية، لاسيما الأعطال الناتجة عن سقوط الأمطار.

وتفقد نائب وزير النقل أرصفة محطتي المرج القديمة والجديدة واطمأن على الأثر الإيجابي الناتج من تطوير محطة المرج الجديدة وما شملته من إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وتوزيع شبابيك التذاكر بهما وكذلك تخصيص شبابيك تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وأثر ذلك على عدم وجود تكدس بالمحطة على الرغم من الكثافة العالية للركاب بها، واطمأن على الأثر الإيجابي الناتج عن ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، والوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة.

واطلع نائب وزير النقل على الإجراءات وخطط التعامل الفني الفوري التي تنفذها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمجابهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

Advertisements

كما تفقد أعمال كهربة حوش التخزين بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وأرصفة المحطتين وشبابيك التذاكر ومنها الشبابيك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وعلى هامش الجولة، صرح نائب وزير النقل بأن مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغت تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه، مضيفا أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لهذا التطوير بتكلفة 30 مليار جنيه بدأتها بهذا المشروع والذي انعكست آثاره الإيجابية بشكل واضح في تحسين الخدمة المُقدمة للركاب بالخط الأول.

من جانبه، أكد المهندس علي فضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، انتشار فرق الطوارئ بجميع خطوط مترو الأنفاق للتعامل الفوري فور حدوث أي أعطال فنية، مشيرًا إلى الدفع بمزيد من القطارات في أوقات الذروة لتخفيف كثافة الركاب بالمحطات في هذه الأوقات.

واستقل نائب وزير النقل أحد القطارات من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء برمسيس توجه بعدها إلى محطة مصر برمسيس للسكك الحديدية، حيث تابع انتظام العمل بالمحطة واطمأن على انتظام جداول التشغيل وتفقد أرصفة قطارات الوجهين القبلي والبحري وشبابيك التذاكر.

ووجه الدكتور عمرو شعت مسؤولي السكك الحديدية بالمتابعة المستمرة لحركة القطارات ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بمنظومة السلامة والأمان وانتشار كافة القيادات في مواقع التشغيل المختلفة وتقديم التسهيلات للركاب مع استخدام الإذاعة الداخلية للمحطة في الإعلان عن مواعيد القطارات إلى جانب الشاشة الإلكترونية بالمحطة.

كما تابع الدكتور عمرو شعت أعمال إعادة تأهيل المبنى المتأثر بحادث قطار محطة مصر، الذي وقع الأسبوع الماضي على رصيف 6، وذلك بعد تسلم تصريح النيابة ببدء أعمال التأهيل، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الأفراد والمبنى أثناء هذه الأعمال.

شعت يتابع التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة والقديمة

شعت يتابع التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة والقديمة

شعت يتابع التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة والقديمة

شعت يتابع التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة والقديمة

شعت يتابع التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة والقديمة