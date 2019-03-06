شكرا لقرائتكم خبر عن بيانان عاجلان حول واقعة تسرب غاز الكلور بالإسكندرية: تكررت 4 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تسرب غاز الكلور من محطة مياه السيوف والذى أدى إلى إصابة 48 طالبا من المجمع التعليمي المجاور لها، اليوم الأربعاء، باختناقات تم على إثره نقل 20 طالبًا إلى مستشفيي جمال عبدالناصر للتأمين الصحي والطلبة بسبورتنج.

وطالب «عامر»، في بيانه، شركة مياه الشرب بعمل صيانة دورية لمحطة السيوف وإصلاحها لمنع تكرار الكارثة، متسائلاً: «ماذا فعلت شركة مياه الشرب على الرغم من تكرار الأمر 4 مرات خلال فترة وجيزة ولنفس السبب؟».

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وقال «عامر» إن الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية أخلت مجمع مدارس السيوف، الذي يضم 11 مدرسة بها نحو 11 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بمنطقة السيوف، شرق المحافظة، من الطلاب، بعد تسرب كميات من غاز الكلور السام إلى داخله بعد كسر وقع في إحدى مواسير محطة المياه الرئيسية القريبة من المجمع، مؤكدا أن العناية الإلهية أنقذت طلاب مجمع المدارس بعد قيام الأجهزة التنفيذية بإخلاء المجمع من الطلاب.

وطالب «عامر» الحكومة بالقيام بإجراء صيانة دورية للمحطة للتأكد من سلامة المواسير.

كما تقدم النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد بشأن الواقعة، مؤكداً انه لولا العناية الإلهية لحدثت كارثة لا تُحمد عقباها خاصة أن المجمع يضم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

وقال «حافظ» -في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- إنه يطالب وزير الإسكان ممثلًا في شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتلافى السلبيات الموجودة في محطة السيوف، خاصة أن الأزمة تكررت 4 مرات خلال الفترة الأخيرة.