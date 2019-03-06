شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تعاون ثلاثى لتوزيع منتجات الخدمة الوطنية بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثى مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين على، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع، قال الدكتور على المصيلحى إنه بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جميعتى والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضراوات والأسماك واللحوم وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

وأكد الوزير أهمية الاتفاقية إذ أنها تؤكد على دور وزارة التموين فى ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

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وذكر المصيلحي، خلال حديثه للصحفيين، أن الاتفاقية تأتى فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياسات الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن وزارة التموين تقوم بتنفيذ هذه التكليفات من خلال منظومة متكاملة لكافة الجهات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بدءاً من توفير السلع ومروراً بوضع السياسات الخاصة بالتوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية وانتهاءً بأساليب التوزيع، وذلك من خلال عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن فى أسعار السلع الغذائية بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

وأوضح وزير التموين أن القوات المسلحة، متمثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لها إسهامات كبيرة فى كثير من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي، مثل الصوب الزراعية، ومزارع الأسماك، وتربية المواشى الحية،منوهاً إلى أن أحد مزايا التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو الاستفادة من منتجاتها الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة للمواطن المصري

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أية عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه .

وأكد شعراوى أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائى .