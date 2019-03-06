شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق اسم الشيخ الحصرى على الدورة الـ 26 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2019.

يأتى ذلك فى إطار إبراز الدور الرائد لقراء مصر العظام، تقديرًا لجهوده - رحمه الله - فى خدمة القرآن الكريم.