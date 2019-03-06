أخبار مصر

فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية، المقررعقدها ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة ميزانية 2018.

 

 

Advertisements

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، اعتماد ميزانية النقابة لعام 2018، واعتماد موازنة عام 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.

 

ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا، إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2017، وإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيلها لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيله لمدة أسبوعين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا