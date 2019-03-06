شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية، المقررعقدها ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة ميزانية 2018.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، اعتماد ميزانية النقابة لعام 2018، واعتماد موازنة عام 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا، إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق التصويت، والذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2017، وإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيلها لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا كان عدد الحضور 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيله لمدة أسبوعين.
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