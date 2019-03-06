دراسة بــ"قومي البحوث": اللسع بالنحل يخفف آلام الظهر المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء المركز القومي للبحوث أن اللسع بالنحل يخفف من الألم ويحسن أداء الحياة في المرضى المصابين بآلام الظهر المزمنة.

وقال الدكتور خالد جمال الدين رئيس فريق عمل الدراسة من قسم الفسيولوجيا الطبية بشعبة البحوث الطبية بالمركز - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن آلام أسفل الظهر المزمنة تعد من أكثر الأعراض الطبية شيوعا بالنسبة للمرضى الذين يسعون للعلاج بالطبي التكميلي أو البديل.

وأضاف أنه تم إجراء تلك الدراسة للكشف عن التأثير العلاجي لسم النحل على آلام أسفل الظهر المزمنة في 40 مريضا (تتراوح أعمارهم من 38 إلى 65 سنة، ومصابين لفترة أكثر من 6 أشهر) مع مقارنة الأعراض المرضية قبل العلاج وبعده، حيث تم قياس التأثير العلاجي قبل العلاج بجلسات الوخز بالنحل وبعده.

وأشار إلى أن النتائج أكدت أن جلسات الوخز بالنحل قد حسنت اضطرابات آلام أسفل الظهر المزمنة بنسبة ( 65%) في Visual Analog Scale مصحوبا بتحسن معنوي (75.6%) في Oswestry Disability Index في جميع المرضى، موضحا أنه من خلال تلك النتائج يمكن استنتاج أن اللسع بالنحل قام بتحسين مرضى آلام أسفل الظهر المزمنة، من حيث شدة الألم والإعاقة ونوعية الحياة مدعومة بتحسن في مستويات (TNFα ، IL1β ، IL-6 و NF-кB) بمصل الدم، إلى جانب سرعة ترسيب الدم الكلى.​