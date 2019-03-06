وزير التموين يُعلن سعر توريد القمح لموسم "2018- 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر توريد إردب القمح لموسم 2018 ـ 2019، بعد موافقة الحكومة.

وقال مصيلحي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه جرى الاتفاق على سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 .

وتوجه الوزير، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكدًا أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يجرى وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مساندة وداعمة؛ لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.