تعاون صيني مع جامعة القاهرة لدعم "جراحات اليوم الواحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالمستشار التجاري لدولة الصين والوفد المرافق، بمكتبه بالجامعة.
وحسب بيان، الأربعاء، شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودولة الصين في مجال جراحات اليوم الواحد التي تسعى الجامعة إلى استحداثها في مستشفياتها لدعم القطاع الطبي في مصر في هذا المجال.
ويتضمن التعاون، دعم قصر العيني بالأجهزة، والتدريب، وتبادل الخبرات في مجال جراحات اليوم الواحد.
وأعرب الخشت، عن تقديره للجانب الصيني لتلك المبادرة، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع جامعة القاهرة في المجال الطبي، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، والتي تحظى بتقدير من جانب القيادة السياسية في البلدين.
وحضر اللقاء، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفيات الجامعية.
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