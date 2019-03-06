برلماني: وجود 50 % من المنشآت بدون سجلات ضريبية كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وصف الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تصريحات عبدالعظيم حسن، رئيس مصلحة الضرائب، بأن 50% من المنشآت التي فحصها لا تملك سجلًا ضريبيا بـ"الخطيرة" ويجب ألا تمر مرور الكرام.

وقال "حساسين"، في طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وجود 50 % من المنشآت بدون سجلات ضريبية، يمثل كارثة للاقتصاد المصري؛ لأن ذلك يعني أن هناك 50 % متهربين من سداد حقوق الدولة والشعب.

وأكد أن رئيس مصلحة الضرائب قال في تصريحاته بالنص: "قررنا إعطاء أصحاب المنشآت غير المسجلة فرصة لمدة خمسة أسابيع لعمل سجل ضريبي"، والسؤال إلى متى تساعد وتدلل الدولة ووزارة المالية المتهربين من سداد الضرائب التي تمثل واحدًا من أهم الموارد السيادية للخزانة العامة للدولة وأنه يجب محاكمة كل من يتهربون من دفع الضرائب من خلال عدم وجود سجلات لمنشآتهم.