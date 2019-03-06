"قفشته مع مراتي".. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، عامل، لاتهامه بقتل صديقه، بعدما وجده بصحبه زوجته داخل شقته بمنطقة الشرابية.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عودة صاحب الشقة إلى منزله، وجد زوجته بصحبة آخر فاعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إنه شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في العمل، فعاد للمنزل مبكرًا، حيث أنه فوجئ بوجود صديقه مع زوجته داخل شقته، فقام بالاعتداء عليه ضربًا باستخدام ماسورة حديدية، بينما تمكنت الزوجة من الهرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وزوجته، وتم تحرير المحضر، وإحالتهما للنيابة للحقيق.