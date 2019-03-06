انت الان تتابع طلب إحاطة بسبب حذف «المحبوسين» من بطاقات التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب
تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، حول حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى ضرورة الخروج ببيان عن وزارة التموين يوضح حقيقة الأمر، إذا كان شائعة أم حقيقة، وشدد "قلدس" على ضرورة توضيح ما إذا كان المحذوف هو الفرد المحكوم عليه فقط أم سيتم إلغاء البطاقة بشكل كامل بما يلحق الضرر بباقي المستفيدين من البطاقة.
وأضاف قلدس، أن حذف البطاقة بشكل كامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل ظلما لأسر المحبوسين: "لأننا بذلك نعاقب الأسرة كاملة على خطأ شخص واحد، بالإضافة إلى أنه يساوي المحكوم عليهم بكافة أنواع التهم والجرائم وهو ما يعتبر أيضا غير عادلًا على الإطلاق". وأوضح أن وضع معايير تستهدف استبعاد بعض الفئات من البطاقات
وأضاف قلدس، أن حذف البطاقة بشكل كامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل ظلما لأسر المحبوسين: "لأننا بذلك نعاقب الأسرة كاملة على خطأ شخص واحد، بالإضافة إلى أنه يساوي المحكوم عليهم بكافة أنواع التهم والجرائم وهو ما يعتبر أيضا غير عادلًا على الإطلاق".
وأوضح أن وضع معايير تستهدف استبعاد بعض الفئات من البطاقات التموينية خطوة جيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أنه يجب إعادة النظر في هذه المعايير بما لا يمثل عبئا إضافيًا على الأهالي.
وأعلنت وزارة التموين، المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، وجاءت الشروط كالتالي: «من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء، و من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا، ودفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد، و امتلاك سيارة فارهة أو موديل 2014 فأحدث».
كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة بسبب حذف «المحبوسين» من بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.