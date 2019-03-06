انت الان تتابع طلب إحاطة بسبب حذف «المحبوسين» من بطاقات التموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، حول حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى ضرورة الخروج ببيان عن وزارة التموين يوضح حقيقة الأمر، إذا كان شائعة أم حقيقة، وشدد "قلدس" على ضرورة توضيح ما إذا كان المحذوف هو الفرد المحكوم عليه فقط أم سيتم إلغاء البطاقة بشكل كامل بما يلحق الضرر بباقي المستفيدين من البطاقة.

وأضاف قلدس، أن حذف البطاقة بشكل كامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل ظلما لأسر المحبوسين: "لأننا بذلك نعاقب الأسرة كاملة على خطأ شخص واحد، بالإضافة إلى أنه يساوي المحكوم عليهم بكافة أنواع التهم والجرائم وهو ما يعتبر أيضا غير عادلًا على الإطلاق". وأوضح أن وضع معايير تستهدف استبعاد بعض الفئات من البطاقات

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