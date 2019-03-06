انت الان تتابع أسوان تتأهب لزيارة السيسي ومنتدى الشباب (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحت شعار "أسوان تتجمل" انطلقت حملة موسعة لتجميل وتطوير المدينة، بالتزامن مع استضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى، خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، ومسار زيارة الرئيس والوفود الرسمية والشبابية حملة نظافة شاملة إلى جانب أعمال تجميل ودهان الشوارع باللونين الأصفر والأسود، وبخاصة طريق الكورنيش والسادات وطريق مطار أسوان الدولي، كما كثفت فرق النظافة من أعمالها لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين.

وشملت الحملة إعادة رصف وتطوير طريق السادات ومطار أسوان بعد اعتماد وزارة التخطيط، 47 مليون جنيه، كما تم الاهتمام بالتشجير والمحسنات البصرية والشكل الجمالي للشوارع إلى جانب أعمال الرصف والتشجير، بحسب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. ووجه "إبراهيم" مسئولي المحافظة بإعداد تقرير يومي عن حجم الأعمال