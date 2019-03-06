أسوان تتأهب لزيارة السيسي ومنتدى الشباب (صور)

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تحت شعار "أسوان تتجمل" انطلقت حملة موسعة لتجميل وتطوير المدينة، بالتزامن مع استضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى، خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، ومسار زيارة الرئيس والوفود الرسمية والشبابية حملة نظافة شاملة إلى جانب أعمال تجميل ودهان الشوارع باللونين الأصفر والأسود، وبخاصة طريق الكورنيش والسادات وطريق مطار أسوان الدولي، كما كثفت فرق النظافة من أعمالها لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين.
وشملت الحملة إعادة رصف وتطوير طريق السادات ومطار أسوان بعد اعتماد وزارة التخطيط، 47 مليون جنيه، كما تم الاهتمام بالتشجير والمحسنات البصرية والشكل الجمالي للشوارع إلى جانب أعمال الرصف والتشجير، بحسب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. ووجه "إبراهيم" مسئولي المحافظة بإعداد تقرير يومي عن حجم الأعمال
وشملت الحملة إعادة رصف وتطوير طريق السادات ومطار أسوان بعد اعتماد وزارة التخطيط، 47 مليون جنيه، كما تم الاهتمام بالتشجير والمحسنات البصرية والشكل الجمالي للشوارع إلى جانب أعمال الرصف والتشجير، بحسب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.
ووجه "إبراهيم" مسئولي المحافظة بإعداد تقرير يومي عن حجم الأعمال المنفذة، وبخاصة فيما يتعلق بالرصف والإحلال والتجديد الجارية بطول طريق المطار وغيره من الطرق الرئيسية من أجل التعرف على معدلات الإنجاز والوقوف على حجم الأعمال المتبقية لضمان الانتهاء منها في مواعيدها المحددة.
كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والهيش والحشائش من على جانبي طريق المطار أولاً بأول مع ضرورة رفع مستوى أعمال التجميل والإنارة والدهانات والتشجير.
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