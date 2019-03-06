البرلمان يستعرض خطة مصر للاتحاد الإفريقي

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مجلس النواب- أرشيفية
قال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن اللجنة ستعقد عدة لقاءات الأسبوع المقبل، حول مستجدات الملف الإفريقي، والوقوف على رؤى واستراتيجيات قطاعات الدولة التنفيذية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير أبو بكر الحفني، لاستكمال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإفريقي، كما ستستقبل في ذات اليوم سفير دولة موريتانيا لدى مصر السفير ودادي سيدى هيبة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، لمناقشة خطة الوزارة وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب عقد لقاء في ذات اليوم مع سفير دولة تونس لدى مصر السفير نجيب المنيف. ولفت رضوان إلى أن يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، لمناقشة خطة الوزارة وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب عقد لقاء في ذات اليوم مع سفير دولة تونس لدى مصر السفير نجيب المنيف.
ولفت رضوان إلى أن يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد اجتماعا للجنة مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لمناقشة خطة الوزارة لدعم توجه شركات قطاع الأعمال العام في إفريقيا.
وتسلمت مصر الشهر الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عام، في قمة عقدت بعنوان «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا».
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