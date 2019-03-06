انت الان تتابع «المحافظين»: ملتقى التوظيف يبحث عن بديل لغير الموفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن عدد الحاضرين للملتقى التوظيفى الأسبوعى الـ50 بالمقر الرئيسي للحزب، وصل إلى 73 شابا وفتاة، وتم توزيعهم على قطاعات مختلفة من الشركات، موضحا أن النصيب الأكبر من الوظائف التى طلبتها الشركات كانت لقطاع التدوين، وتم توظيف عدد 17 شابا وفتاة، وكذلك القطاع البنكى 13 شابا و3 بقطاع السيارات، إضافة إلى أنه تم توزيع 11 بقطاع الاستثمار العقارى و8 بقطاع الأمن والحراسة و12 بالهايبر ماركت و9 بقطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف خليفة أنه تم تفعيل نسبه الـ 5% بعدد 6 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الإقبال من الفتيات كان أكثر من الشباب لأنهم متحملون للمسئولية أكثر. وتابع: «أكثر الوظائف المطلوبة هى التى تعتمد على العمالة المهنية وكذلك المؤهلات العليا والمتوسطة، ويتم متابعه الشباب لحين تقديم الأوراق المطلوبة