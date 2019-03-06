شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يتوافدون على «100 مليون صحة».. و«الخشت»: مستمرة حتى نهاية إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، الأربعاء، لإجراء الكشف الطبي على فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك في إطار حملة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية مجانًا.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن أطقم جامعة القاهرة الطبية تتعاون مع وزارة الصحة والسكان طوال أيام الحملة، التي تستمر لمدة شهرين حتى نهاية إبريل المقبل بكليات التجارة والحقوق والعلوم والهندسة والزراعة والطب البيطري والدراسات العليا للتربية والآداب.

ووجه الخشت، خلال جولة بالحرم الجامعي، الأمن الإداري بتنظيم عملية الكشف على الطلاب وتذليل أي عقبات أمام الحملة، موضحًا أن سيارات الكشف الطبي تجوب الحرم الجامعي طوال اليوم، مؤكدًا أن هذه الحملة تعبر عن رؤية ثاقبة من القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة ومواجهة الأمراض غير السارية، وأن الجامعة تسير بخطى متوازية مع هذه الرؤية من خلال توقيعها كشف فيروس سي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة كل عام.