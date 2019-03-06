شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوزيع منتجات «الخدمة الوطنية» بمنافذ «التموين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع: إنه «بمقتضى الاتفاقية يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإمداد منافذ وزارة التموين، المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جميعتى والمنافذ والسيارات المتنقلة بالمحافظات المختلفة، بالسلع الأساسية وأهمها الخضروات والأسماك واللحوم، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية والمحافظين».

وأكد الوزير أهمية الاتفاقية، إذ إنها تؤكد على دور وزارة التموين في ضمان إتاحة وتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة وتوزيعها على المواطنين باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة وبما يضمن ضبط الأسواق والأسعار.

وذكر «المصيلحي»، خلال حديثه للصحفيين، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لدعم السياسات الوطنية ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن وزارة التموين تقوم بتنفيذ هذه التكليفات من خلال منظومة متكاملة لكافة الجهات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بدءاً من توفير السلع ومروراً بوضع السياسات الخاصة بالتوزيع بما يضمن العدالة الاجتماعية وانتهاءً بأساليب التوزيع، وذلك من خلال عدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحداث توازن في أسعار السلع الغذائية بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وأوضح وزير التموين أن القوات المسلحة، متمثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لها إسهامات كبيرة في كثير من المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي، مثل الصوب الزراعية، ومزارع الأسماك، وتربية المواشي الحية، منوهاً إلى أن إحدى مزايا التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الاستفادة من منتجاتها الغذائية وإتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة للمواطن المصري.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة عمل سنوية على أن يعمل هذا الفريق بصفة دائمة على متابعة عملية التنفيذ والتنسيق لتذليل أي عقبات وتقديم تقارير دورية بما يتم تنفيذه .

وأكد «شعراوي» أن الوزارات المعنية بالحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية والخدمية ومنها تحقيق الأمن الغذائي.