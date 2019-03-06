شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون لإطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون، الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآثار، والثانية بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع «بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري» على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الاتفاقيتان التي وقعهما من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الاثار الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقمياً لكافة شعوب العالم، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يطلق على المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فإن إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى لتؤكد التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تضافر كافة الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمي في سياق غنى ومبدع، ليكون قادراً على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة أنه ستتم إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى رقمي لكل الباحثين في شتى المجالات لكى يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.

وأوضح وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل في التأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكل صوره، فضلاً عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة بوابة إلكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و«الآي باد» و«التابلت»، لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الإلكترونية من خلالها، إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية، كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الإلكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.