شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يُعلن سعر توريد إردب القمح لـ«2018-2019» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر توريد إردب القمح لموسم «2018-2019»، بعد توافق الحكومة بشأنه.
وقال «المصيلحي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه «تم الاتفاق على سعر 685 جنيهاً لدرجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهاً لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5».
وتوجه الوزير بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته والارتقاء بالزراعة الوطنية.
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