شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يستعرض تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد.

أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ومبنى حكومياً من إجمالي (558 مبني)، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد (7) حزم خدمات بإجمالي (39) خدمة بالمرحلة الأولى، وهى (خدمات النيابة العامة- الداخلية– العدل- الجمارك- الاسكان- التموين- التأمين الصحي)، كما أوضح أنه جارٍ دراسة تلك الخدمات بمشاركة الوزارات المعنية للوقوف على تقديمها بالوسائل الالكترونية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الالكتروني للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقا للمخطط التنفيذى للمشروع (ابريل 2019).

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وفقاً للمخططات الزمنية المحددة، وكذا الانتهاء من الاجراءات المطلوبة لتسعير الخدمات المزمع تقديمها الكترونياً بحيث تكون بسعر مناسب، فضلاً عن الانتهاء من اجراءات تدشين الكيان المختص بإدارة منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بشكل عام.