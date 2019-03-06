شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: مد التقديم لحج الجمعيات الأهلية أسبوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تقرر مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م حتى الخميس المقبل الموافق 14 مارس 2019 بعد أن كان مقرراً إغلاقه غدا الخميس 7 مارس الجارى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من ١٢ ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى ستشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

من جانبه، شدد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل في 1/1/2019م ولم توقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضح عبدالموجود أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية، حيث المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، والمستوى الثانى تكون الإقامة فيه بفنادق أربع نجوم وقيمته 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه، أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكر الطيران، ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة المنورة، سواء في الذهاب أو العودة، حسب خط سير الرحلة.

كما أكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019.